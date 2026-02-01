Царевна-лягушка-2

Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в волшебное путешествие в Тмутараканское царство. Героев ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить даже самую темную магию.