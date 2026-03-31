В Рязани прохожая вернула домой потерявшуюся пенсионерку

В Рязани 26 марта искали 79-летнюю женщину, которая ушла из дома и не вернулась. Как выяснилось, она села не в тот транспорт, вышла на незнакомой остановке и потеряла ориентацию. Спасатели уже начали прочесывать маршруты, но пенсионерку обнаружила прохожая. Женщина привела ее домой, и поиск благополучно завершился.