В Рязани объявили поиски 79-летней женщины, нуждающейся в медпомощи

В Рязани объявили поиски 79-летней Людмилы Алексеевны Кирпичевой (Гуриновой). С 26 марта 2026 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост — 164 сантиметра, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. Одежда: черное пальто, черные сапоги, красный берет. Отмечается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.