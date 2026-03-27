В Рязани завершили поиски нуждающейся в медпомощи женщины

Местонахождение 79-летней Людмилы К. не было известно с 26 марта 2026 года. Говорилось, что она нуждается в медпомощи, не ориентируется в пространстве. 27 марта стало известно, что пенсионерку волонтеры нашли живой. Подробности поисков не разглашаются.