В Рязани завершили поиски нуждающейся в медпомощи женщины
Местонахождение 79-летней Людмилы К. не было известно с 26 марта 2026 года. Говорилось, что она нуждается в медпомощи, не ориентируется в пространстве. 27 марта стало известно, что пенсионерку волонтеры нашли живой. Подробности поисков не разглашаются.
В Рязани завершили поиски нуждающейся в медпомощи женщины. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».
