В Госдуме заявили, что мобилизация не потребуется в ближайшие два года

В России в ближайшие два-три года не планируется новая мобилизация, заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев. Об этом пишет НСН.
Соболев отметил, что некоторые регионы могут нуждаться в дополнительных контрактниках для выполнения плана по набору в армию.
Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил местным предприятиям выбрать кандидатов для подписания контрактов с Вооруженными силами до 20 сентября. Однако Соболев считает, что это неправильно, так как набор должен быть добровольным.
Он подчеркнул, что Генштаб распределяет призыв на контрактной основе и что Минобороны выплачивает деньги за заключение первого контракта. Соболев призвал к равенству выплат за контракты в разных регионах, так как сейчас суммы отличаются.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и зампред Совбеза Дмитрий Медведев также подтвердили, что мобилизация не обсуждается.