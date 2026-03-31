В Госдуме заявили, что мобилизация не потребуется в ближайшие два года

В России в ближайшие два-три года не планируется новая мобилизация, заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев. Об этом пишет НСН. Соболев отметил, что некоторые регионы могут нуждаться в дополнительных контрактниках для выполнения плана по набору в армию. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил местным предприятиям выбрать кандидатов для подписания контрактов с Вооруженными силами до 20 сентября. Однако Соболев считает, что это неправильно, так как набор должен быть добровольным. Он подчеркнул, что Генштаб распределяет призыв на контрактной основе и что Минобороны выплачивает деньги за заключение первого контракта. Соболев призвал к равенству выплат за контракты в разных регионах, так как сейчас суммы отличаются.