В Рязанской области утверждены задания по подбору кандидатов на военную службу

В Рязанской области утверждены задания по подбору кандидатов на военную службу по контракту. Соответствующее постановление губернатора опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

С 20 марта 2026 года в Рязанской области начинают действовать требования к предприятиям и организациям региона по участию в подборе кандидатов для службы по контракту в ВС РФ.

Документ устанавливает конкретные задания для хозяйствующих субъектов, работающих на территории области, независимо от формы их собственности. Период действия мер — с 20 марта по 20 сентября 2026 года.

Требования следующие:

организации со штатной численностью от 150 до 300 сотрудников — два кандидата;

предприятия с численностью от 300 до 500 человек — три кандидата;

крупные организации с численностью от 500 и более сотрудников — пять кандидатов.

Напомним, в начале марта президент России Владимир Путин утвердил новую численность ВС РФ — 2 391 770 человек, включая 1 502 604 профессиональных военных.