В Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темы новой волны мобилизации в России на повестке дня нет. Ранее на этот же вопрос отвечал Дмитрий Медведев. Он уточнял, что на СВО достаточно заключивших контракты военнослужащих.