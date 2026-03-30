В Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации
В Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темы новой волны мобилизации в России на повестке дня нет.
Ранее на этот же вопрос отвечал Дмитрий Медведев. Он уточнял, что на СВО достаточно заключивших контракты военнослужащих.