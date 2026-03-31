Рязанский областной суд оставил директора «Своей колокольни» Михаила Комарова под стражей

Рязанский областной суд подтвердил решение Советского районного суда Рязани о продлении заключения под стражу Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве. Напомним, 17 марта Советский районный суд Рязани принял решение продлить срок содержания под стражей директора сетевого издания «Своя колокольня» Михаила Комарова еще на два месяца. Таким образом, срок его заключения продлится до 21 мая 2026 года.

Напомним, 24 марта обжалован арест рязанского журналиста Михаила Комарова, его обвиняют в двух эпизодах вымогательства, на заседании по продлению содержания в СИЗО ему добавили еще две уголовные статьи о клевете. Информация об обжаловании ареста размещена в картотеке дела. 17 марта Советский районный суд Рязани принял решение продлить срок содержания под стражей директора сетевого издания «Своя колокольня» Михаила Комарова еще на два месяца. Таким образом, срок его заключения продлится до 21 мая 2026 года.

Жалобу на постановление о продлении Комарову содержания в следственном изоляторе зарегистрировали 23 марта. Ее подал защитник рязанского журналиста.

Известно, что главного редактора интернет-издания «Своя колокольня» задержали 22 июля 2025 года. Его подозревают в том, что он потребовал 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского за отказ от публикации компрометирующих его материалов. Часть суммы — 100 тысяч рублей — была передана.

На следующий день, 23 июля, к делу добавился еще один эпизод. По версии следствия, журналист также вымогал 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина — снова за нераспространение информации в подконтрольных ему Telegram-каналах. В их числе — рязанские паблики «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань» и другие.

