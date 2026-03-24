Обжалован арест рязанского журналиста Михаила Комарова
Жалобу на постановление о продлении Комарову содержания в следственном изоляторе зарегистрировали 23 марта. Ее подал защитник рязанского журналиста. Напомним, главного редактора интернет-издания «Своя колокольня» задержали 22 июля 2025 года. Его подозревают в том, что он потребовал 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского за отказ от публикации компрометирующих его материалов. Часть суммы — 100 тысяч рублей — была передана. На следующий день, 23 июля, к делу добавился еще один эпизод. По версии следствия, журналист также вымогал 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина.

Обжалован арест рязанского журналиста Михаила Комарова, его обвиняют в двух эпизодах вымогательства, на заседании по продлению содержания в СИЗО ему добавили еще две уголовные статьи о клевете. Информация об обжаловании ареста размещена в картотеке дела.

Жалобу на постановление о продлении Комарову содержания в следственном изоляторе зарегистрировали 23 марта. Ее подал защитник рязанского журналиста.

Напомним, главного редактора интернет-издания «Своя колокольня» задержали 22 июля 2025 года. Его подозревают в том, что он потребовал 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского за отказ от публикации компрометирующих его материалов. Часть суммы — 100 тысяч рублей — была передана.

На следующий день, 23 июля, к делу добавился еще один эпизод. По версии следствия, журналист также вымогал 520 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина — снова за нераспространение информации в подконтрольных ему Telegram-каналах. В их числе — рязанские паблики «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань» и другие.

Подробнее об уголовном деле можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.