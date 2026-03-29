В Рязани для строительства Южного обхода изымут ряд земельных участков и домов

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Росавтодора. Согласно документу, всего для госнужд изымут 20 объектов в районе Храпово: 12 земельных участков, 2 жилых и 6 садовых домов. Они расположены в с/т «Коммунальник» и СНТ «Коммунальник». Площадь самого большого изымаемого участка составляет 877 м², далее идут территории размером 796 м² и 777 м². В распоряжении указано, что ФКУ «Поволжуправтодор» должно заключить с собственниками соглашения и внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости.

Напомним, строительство Южного обхода протяженностью 26,5 км, которое пройдет в три этапа, оценивается в 40 миллиардов рублей. Его намерены завершить в 2029 году.

Дорога пойдет со стороны Москвы от трассы М-5 через поселок Божатково и до деревни Протасово. Летом прошлого года началось строительство первых двух этапов обхода. Проектом предусмотрено создание транспортных развязок, мостов, двух сельхозпереездов и двух площадок для отдыха. Кроме того, установят барьерные ограждения, освещение, шумозащитные экраны.