Губернатор Павел Малков: необходим многоуровневый контроль за строительством нового моста через Оку

В рамках исполнения поручения Павла Малкова строительную площадку, расположенную вблизи села Дубровичи в Рязанском районе, посетили представители общественно-экспертного совета при министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Сейчас там продолжается устройство насыпи и водопропускных труб для временной дороги, а также произведено погружение части свай путепровода.

Необходим многоуровневый контроль за строительством нового моста через Оку. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков 19 августа.

По поручению главы региона ведется постоянный многоуровневый контроль работ по строительству этого стратегически значимого объекта. Новый мост через р. Оку в Рязани возводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Новый мост через Оку — жизненно необходимый для региона проект. Усилили многоуровневый контроль за его строительством. Планируем закончить работы одновременно с завершением стройки Южного обхода Рязани — в 2029 году. Как только введем в эксплуатацию новый мост, сможем реконструировать старый», — отметил губернатор.

В рамках исполнения поручения Павла Малкова строительную площадку, расположенную вблизи села Дубровичи в Рязанском районе, посетили представители общественно-экспертного совета при министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Сейчас там продолжается устройство насыпи и водопропускных труб для временной дороги, а также произведено погружение части свай путепровода.

В ближайшее время члены общественно-экспертного совета проинспектируют ход работ на другом берегу Оки, в районе села Дядьково, где успешно завершено возведение временного строительного городка. Также выполнено погружение свай путепровода на пересечении с автомобильной дорогой «Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш».