Опубликованы схемы развязок Южного обхода Рязани

Согласно схеме, дорога будет начинаться на 210-м километре трассы М-5 в районе Протасова. Машины следующие из Рязани в сторону Листвянки пустят правее существующей дороги, эстакадой над Южным обходом. Обход будет заканчиваться в Храпове, там также появится эстакада. Документами предусмотрены и съезды на дороги «Рязань-Скопин» в районе Синца и «Рязань-Ряжск» около Трубникова. Кроме того, в районе станции «Стенькино-1» планируется железнодорожный путепровод и эстакада для съезда дороги.

РЗН. инфо публикует схемы развязок Южного обхода Рязани. Документы предоставил Росавтодор.

Напомним, строительство Южного обхода, которое пройдет в три этапа, оценивается в 40 миллиардов рублей. Его намерены завершить в 2029 году.