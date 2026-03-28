В Рязанской области подтопило два моста на реке Пара

28 марта в Сапожковском районе из-за подъема воды в реке Пара оказались подтоплены два низководных моста — вблизи населенного пункта Дмитриевка и у скита Свято-Данилова монастыря. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено, объездные пути для обоих участков не предусмотрены. Безопасность на местах обеспечивают оперативные службы: пожарная охрана организована силами пожарных расчетов, медицинское обслуживание населения осуществляет ГБУ РО «Сапожковская РБ», общественный порядок поддерживают сотрудники МВД.

28 марта в Солотче затопило мост, на пляже Старицы сфотографировали разлив воды. В Касимове на Оке начался ледоход.

Дорогу под Шумашью закрыли из-за подъема воды.