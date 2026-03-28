Дорогу под Шумашью закрыли из-за подъема воды, там выставлен наряд. Об этом сообщили в Telegram-канале «Путешествия по Рязанской области» 28 марта.

Уровень воды поднялся на 238 сантиметров от нормы. Как рассказали в посте, еще утром, до официального закрытия, автомобилисты могли проехать в сторону Заокского и Коростово — несмотря на то, что за сутки вода прибавила 28 сантиметров, машины проходили без проблем. Сейчас проезд прекращен и на участке выставлен наряд.

Напомним, из-за перелива дороги изменили расписание автобуса Рязань — Коростово. В МЧС отмечали, что обстановка развивается в соответствии с прогнозом.

Фото: «Путешествия по Рязанской области».