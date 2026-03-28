Рязанцам рассказали о ситуации с паводком в регионе

По состоянию на 12:00 28 марта 2026 года в Рязанской области продолжается активная фаза весеннего половодья. По данным Рязанского центра гидрометеорологии, за минувшие сутки уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся на 28 сантиметров и достиг отметки 238 сантиметров.

В районе села Старая Рязань прирост составил 21 сантиметр (уровень от отметки — 302 сантиметра), в Касимове река поднялась на 22 сантиметра (278 сантиметров).

На других реках региона также фиксируется рост. Наиболее существенный подъем — на реке Ранова у села Троица: плюс 50 сантиметров, уровень достиг 484 сантиметров. На Мокше (поселок Кадом) и Проне (Быково) вода поднялась на 12 сантиметров, на Верде у Скопина — на 10 сантиметров.

По данным МЧС, в настоящее время подтоплены следующие мосты и дороги:

низководный мост через Ранову у села Шелемишево (Скопинский округ);

низководный мост через Пару у скита Свято-Данилова монастыря (Сапожковский округ);

два низководных моста через Пару у деревень Дмитриевка и Ширино (Сапожковский округ);

участок дороги Шумашь — Заокское — Коростово (Рязанский округ) из-за подъема Оки.

На 29 марта прогнозируется возможное подтопление еще одного участка дороги в Касимовском округе и двух низководных мостов в Сапожковском.