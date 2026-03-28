Павел Малков прокомментировал ночную атаку на Рязанскую область
Губернатор отметил, что на территории Рязанской области сбили один украинский беспилотник. «По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал Малков.
Напомним, ночью в Рязанской области объявляли беспилотную опасность. В Минобороны РФ сообщили, что регионах страны сбили 155 БПЛА.