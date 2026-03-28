Ночью в Рязанской области объявляли беспилотную опасность
Угрозу атаки беспилотников объявили в 23:26. Жителей призвали избегать открытых участков, и не подходить к окнам. Отбой угрозе БПЛА на территории Рязанской области дали в 05:45.
Ночью на 28 марта в Рязанской области объявляли беспилотную опасность. Соответствующие СМС присылали рязанцам от РСЧС.
Позже стало известно, что на территории Рязанской области сбит один БПЛА. По данным губернатора, пострадавших и повреждений нет.