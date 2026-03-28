В Рязанской области сбили вражеский БПЛА

По данным МО РФ, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими областями. Дроны перехватили над территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей, Республики Крым и Московского региона. Число сбитых БПЛА в Рязанской области не уточняется.