В Роспотребнадзоре рассказали, когда стоит ждать пик активности клещей в России

В России отмечено начало активности клещей, однако в этом году случаи заражения регистрируются в разы реже, чем в прошлом. Как сообщила начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева, активность клещей в этом сезоне пока составляет почти в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она пояснила, что это связано с особенностями текущей погоды. Обычно клещи начинают активизироваться в конце марта — начале апреля. Отмечается, что пик активности этих насекомых ожидается в середине мая — начале июня, а вторая волна может произойти в начале осени.

В прошлом году от укусов клещей пострадало более 545 тысяч человек, что значительно превышает уровень 2024 года. Причиной такого роста стало аномально теплое зимнее время, способствующее раннему выходу клещей из спячки.

Напомним, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров рассказал, что от клеща можно избавиться с помощью пинцета и спиртовой салфетки.

Ранее россиян предупредили, что энцефалитом можно заразиться без укуса клеща.

Также ветврач посоветовала начать обработку питомцев от клещей.