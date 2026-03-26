Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
Вчера 14:05
1 361
Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
19 марта 18:45
1 224
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 15:01
2 295
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
18 марта 10:26
2 463
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Роспотребнадзоре рассказали, когда стоит ждать пик активности клещей в России
В России отмечено начало активности клещей, однако в этом году случаи заражения регистрируются в разы реже, чем в прошлом. Как сообщила начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева, активность клещей в этом сезоне пока составляет почти в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она пояснила, что это связано с особенностями текущей погоды. Обычно клещи начинают активизироваться в конце марта — начале апреля. Отмечается, что пик активности этих насекомых ожидается в середине мая — начале июня, а вторая волна может произойти в начале осени.

В России отмечено начало активности клещей, однако в этом году случаи заражения регистрируются в разы реже, чем в прошлом. Как сообщила начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева, на данный момент большинство случаев фиксируется на юге страны.

По данным РИА Новости, Скударева отметила, что активность клещей в этом сезоне пока составляет почти в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она пояснила, что это связано с особенностями текущей погоды. Обычно клещи начинают активизироваться в конце марта — начале апреля.

В прошлом году от укусов клещей пострадало более 545 тысяч человек, что значительно превышает уровень 2024 года. Причиной такого роста стало аномально теплое зимнее время, способствующее раннему выходу клещей из спячки.

Отмечается, что пик активности этих насекомых ожидается в середине мая — начале июня, а вторая волна может произойти в начале осени.

Напомним, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров рассказал, что от клеща можно избавиться с помощью пинцета и спиртовой салфетки.

Ранее россиян предупредили, что энцефалитом можно заразиться без укуса клеща.

Также ветврач посоветовала начать обработку питомцев от клещей.