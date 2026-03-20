Эксперты отметили, что заразиться инфекцией можно, например, при употреблении сырого молока. Вирус попадает туда, если животное было укушено клещом. Также риск представляют молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку. Кроме того, можно заразиться, если раздавить инфицированного клеща.

Россиян предупредили, что энцефалитом можно заразиться без укуса клеща. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

