Ветврач посоветовала начать обработку питомцев от клещей

Ветспециалист Алина Федорова рассказала, что обычно пик активности этих кровососущих приходится на май, но в связи с теплой мартовской погодой риски возникают уже сейчас. «Первую обработку домашних питомцев от клещей можно уже сейчас начинать, то есть, с середины марта. … Они пробуждаются практически сразу, как температура становится стабильно выше нуля, когда появляются небольшие проталины, где уже снег начинает сходить», — отметила ветврач.

Об этом сообщает РИА Новости.

