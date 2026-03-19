Рязанский завод установит четыре поста для мониторинга качества воздуха

В Рязани завод «Техно» установит четыре стационарных поста для замеров качества воздуха в зоне рассеивания предприятия. Об этом 19 марта сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Шаститко во время своего публичного отчета.

Зона рассеивания определена по итогам научного исследования.

«Мониторинг мы научились проводить. Это правильно, очень здорово, но этого недостаточно. Теперь нужно переходить к работе с предприятиями. Работа „Техно“ была начата в 2025 году, надеюсь, завершим ее в 2026 году. Это станет хорошим примером и для других предприятий, которые готовы доказывать, что они работают в рамках экологического законодательства», — рассказал Шаститко.

Планируется, что все замеры с новых постов будут в автоматическом режиме поступать в надзорные органы.

Кроме того, Александр Шаститко рассказал об экологических инициативах в сфере транспорта. Около 70 новых автобусов в регионе работают на газомоторном топливе, еще 200 дизельных автомобилей переведены на газ. Для стимулирования использования электромобилей разработана программа для населения — в регионе уже установлено порядка 33 зарядных станций.