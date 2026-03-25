Рэпер Pharaoh оспорил штраф в 80 000 рублей за пропаганду наркотиков в своих песнях

Рэпер Pharaoh (настоящее имя Глеб Голубин) оспорил штраф в размере 80 тысяч рублей за использование в своих песнях упоминаний наркотических веществ. «ИП Голубин представил письменные возражения, согласно которым вину в совершении правонарушения он не признает», — передает РЕН ТВ.

Ранее Никулинский суд Москвы признал рэпера виновным по статье за пропаганду наркотиков в песнях «Дико, например», «10:13», «1 из легенд» и «Для насилия». Адвокат артиста просил прекратить дело, ссылаясь на удаление треков и изменение текстов.