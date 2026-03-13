Рэпера Pharaoh оштрафовали за пропаганду наркотиков в текстах его песен

Голубину предъявили обвинение в нарушении части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ, касающейся пропаганды наркотиков с использованием интернета. Судья огласил решение, признав рэпера виновным и назначив ему административный штраф. Рэпер не присутствовал на заседании, сославшись на гастрольный тур. В своих письменных возражениях он просил прекратить производство по делу или назначить менее строгую меру наказания, не влияющую на его деятельность. Также Голубин отметил, что песни «Дико, например», «10:13», «1 из Легенд» и «Для Насилия» в данный момент недоступны на платформах, и он намерен изменить их тексты.

Никулинский суд Москвы вынес решение о штрафе в размере 80 тысяч рублей для рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) за пропаганду наркотических средств в текстах его песен, размещенных на музыкальных сервисах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что на рэпера завели дело.