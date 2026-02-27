На рэпера Pharaoh завели дело о пропаганде наркотиков

На рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) завели дело о пропаганде наркотиков. Об этом 27 февраля сообщили «Осторожно, новости». Отмечается, что протокол на рэпера поступил в Никулинский суд Москвы. Рассмотрят его 13 марта. Из-за каких треков к рэперу появились претензии, неизвестно.