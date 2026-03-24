В Рязани в 2026 году отремонтируют 12 километров дорог

В Рязани в 2026 году отремонтируют 12 километров дорог. Об этом на заседании регионального правительства 24 марта сообщил мэр Борис Ясинский.

«Много обращений в соцсетях по теме дорог», — заметил губернатор Павел Малков.

Как рассказал Ясинский, ремонт планируется на улице Корнилова, капремонт к санаторию «Сосновый бор», капитальный ремонт по улице Московское шоссе от пересечения с улицей Коломенской до Первомайского проспекта, ремонт дороги на площади Мичурина, на улице Лесной, на улице Стройкова от улицы Островского до улицы Гагарина, строительство, ремонт улиц Вознесенской и Введенской, улиц Корнилова, участка улицы Есенина от Грибоедова до Садовой.

Также отремонтируют участки дорог от переезда «208-й километр» до остановки «Завод ЗИЛ», от Новоселковской улицы до остановки «Завод ЗИЛ». Построят новую дорогу от Паркового проспекта до детского сада, капитально отремонтируют Животноводческую улицу, участок дороги по Куйбышевскому шоссе от дома № 45, строение 1 до дома № 43А, дорогу в Божаткове.

«В совокупности в 2026 году отремонтируем 12 километров дорог», — заключил Ясинский.

Ранее сообщалось, что у мэрии хватит денег на ремонт 5 тысяч м2. При этом необходимо провести работы на участках, общая площадь которых — 40 тысяч м2.

С начала апреля запустят асфальтобетонный завод и начнутся масштабные работы.