В Рязани готовят масштабный ямочный ремонт

В Рязани после зимы проводят комплексную проверку состояния дорог. Из‑за резких перепадов температуры на асфальте появились выбоины и повреждения покрытия, сообщил мэр города Борис Ясинский. В первую очередь специалисты обследуют участки, отремонтированные подрядными организациями. По итогам проверки выявят дефекты, и на все зафиксированные недочёты будут составлены претензии — подрядчики обязаны устранить их в текущем сезоне.

Одновременно формируют план ямочного ремонта на 2026 год. Объем работ определяют на основе обследований улиц, предписаний ГИБДД и обращений жителей. С начала апреля запустят асфальтобетонный завод Дирекции благоустройства. Ремонт с использованием горячей смеси будут выполнять две специализированные бригады, при необходимости подключат и подрядные организации.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.