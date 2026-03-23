Угрозу атаки БПЛА отменили в Рязанской области

Беспилотная опасность действовала на территории региона с 6:03 23 марта. Местных жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 12:57 ее отменили. Напомним, над Рязанской областью силы ПВО утром 23 марта уничтожили три беспилотника. Пострадавших и повреждений нет.

