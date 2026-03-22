В Рязанской области вновь уничтожили БПЛА. Об этом в Минобороны РФ рассказали 22 марта.

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей и над акваторией Черного моря.

Число беспилотников, сбитых регионе, не уточняется.

Напомним, беспилотная опасность в Рязанской области действовала с 12:24 21 марта, в 21:52 ее отменили. Были сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет