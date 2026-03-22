В Госдуме предложили повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

В Госдуме предложили повысить МРОТ до 60 тысяч рублей. Об этом депутат Сергей Миронов сообщил в интервью ТАСС.

По мнению политика, на текущий МРОТ в 27 тысяч рублей прожить невозможно: этих средств не хватает на оплату ЖКУ, покупку продуктов и лекарств. Миронов отметил, что стоимость потребительской корзины в России уже составляет не менее 50 тысяч рублей, поэтому минимальная зарплата должна быть выше — около 60 тысяч.

«Конечно, если мы разово примем такой закон, работодатель ахнет и скажет — мы так не потянем, надо где-то это сделать в течение полутора-двух лет — примерно на треть увеличим — сначала до 35 тысяч, потом до 45 тысяч, а потом можно до 60 тысяч рублей», — сказал депутат.

Напомним, с начала 2026 года МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей.

В то же время в Госдуме обсуждают и более долгосрочные планы. Глава комитета по труду депутат Ярослав Нилов заявлял, что к 2030 году федеральный МРОТ должен достичь не менее 35 тысяч рублей.