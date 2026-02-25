МРОТ вырос до 27 тысяч рублей с начала года

Об этом сообщил Михаил Мишустин. По словам председателя правительства, повышение МРОТ затронуло более четырех с половиной миллионов россиян. Он также рассказал, что в 2025 году ВВП России увеличился на 1%. Отмечается, что за три года его рост превысил 10%, что соответствует общемировому уровню По словам Мишустина, инфляция в России по итогам 2025-го сократилась до 5,6%. Уровень безработицы в России составляет 2,2%.

