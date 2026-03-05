В России к 2030 году планируют повысить МРОТ до 35 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может достигнуть 35 тысяч рублей к 2030 году, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в интервью ТАСС.

«К 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тысяч рублей в месяц. Подчеркиваю, это федеральная величина. В регионах есть возможность устанавливать другой размер минимальной зарплаты. Например, на северных территориях минимальная зарплата превышает МРОТ», — отметил депутат.

Нилов добавил, что вопрос о следующем повышении МРОТ будет рассмотрен в 2027 году.

Напомним, с начала года МРОТ вырос до 27 тысяч рублей.