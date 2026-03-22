Новый глава Рязанской епархии провел свою первую службу

В воскресенье 22 марта утром его встретили в Рязанском кремле, где в Рождественском соборе прошла первая служба с участием нового архипастыря. На богослужение пришли десятки верующих. Митрополит Рязанский и Михайловский Никодим ранее служил в Новосибирской епархии. Ему 56 лет, он уроженец Павловского Посада, в монашестве — с 1997 года.

Прежний глава епархии, митрополит Марк, переведен на новую должность и назначен Патриаршим экзархом в Западной Европе. Накануне отъезда он провел прощальное богослужение в Скорбященском храме Рязани.