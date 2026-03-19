Митрополит Никодим проведет первую службу в Рязани 22 марта

22 марта в Неделю 4-ю Великого поста митрополит Никодим совершит первую Божественную литургию и молебен в кафедральном соборе Рождества Христова в Рязани. Встреча владыки состоится в 8:00., отметили в пресс-службе. Напомним, управление Рязанской митрополией было вверено митрополиту Никодиму 12 марта 2026 года на заседании Священного Синода РПЦ.

Ранее сообщалось, что 21 марта митрополит Марк проведет прощальную службу в рязанском храме.

