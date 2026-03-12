Митрополита Марка освободили от управления Рязанской епархией
«Преосвященным Корсунским, Патриаршим экзархом Западной Европы, быть Преосвященному митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку с сохранением за ним временного управления Будапештско-Венгерской епархией и освобождением его от управления Рязанской епархией и выражением благодарности за понесенные многолетние труды по управлению Рязанской митрополией и Рязанской епархией», говорится в сообщении.
Митрополита Марка освободили от управления Рязанской епархией. Об этом сообщили на официальном сайте Московского патриархата.
Напомним, Марк возглавлял Рязанскую митрополию с 2015 года.
Фото:ОП Рязанской области.