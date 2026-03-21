В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 1:31 21 марта. Жителей призывали не подходить к окнам, избегать открытых участков. В 3:05 опасность отменили. Ранее в Минобороны сообщали, что над Рязанской областью перехватили БПЛА. Число уничтоженных дронов не указывалось.