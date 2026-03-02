В Рязанской области снова объявили о продаже усадьбы с вертолетной площадкой

В Рязанской области снова объявили о продаже усадьбы с вертолетной площадкой в Константинове. На этот раз цена дома — 350 миллионов рублей. В объявлении написано, что усадьба расположена на берегу Оки, в двух часах езды от Москвы по асфальтированной дороге. Участок площадью 110 соток включает два жилых дома из натурального бревна общей площадью более 1331 м². В доме есть русская баня с купелью и джакузи, сауна, хаммам, тренажерный зал с массажной комнатой и солярием, спортивный ринг, тир, зона барбекю (летняя и зимняя), бильярдная, винный погреб, домашний кинотеатр, конюшня, гараж для автомобилей премиум-класса и снегоходов, бассейн и спортивная площадка.

Ранее стоимость деревянной усадьбы с вертолетной площадкой и прудом была 500 миллионов рублей.

Предположительно, дом принадлежал российскому певцу Стасу Костюшкину. Артист купил ее вместе с братом в 2019 году.