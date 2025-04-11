Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
Вск, 13
Пнд, 14
11°
ЦБ USD 84 -1.02 12/04
ЦБ EUR 96.22 1.62 12/04
Нал. USD 85.00 / 86.10 11/04 18:25
Нал. EUR 95.43 / 97.49 11/04 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
5 075
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
6 957
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
21 566
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
25 685
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Стало известно, кому принадлежит усадьба с вертолетной площадкой в Константинове
Усадьба принадлежит российскому певцу Стасу Костюшкину. Артист купил ее вместе с братом в 2019 году. Всего в доме два этажа. Отмечается, что усадьба построена по оригинальному архитектурному дизайну. Стены выполнены из натурального сруба. Костюшкин приезжал отдыхать на рязанскую землю со всей семьей. Единственным недостатком жилища, как отметили в публикации, певец считал дальнее расстояние от Москвы. Несмотря на это, к нему часто приезжали коллеги.

Стало известно, кому принадлежит усадьба с вертолетной площадкой в Константинове. Соответствующая информация размещена на сайте wellnesso.ru.

Усадьба принадлежит российскому певцу Стасу Костюшкину. Артист купил ее вместе с братом в 2019 году.

Всего в доме два этажа. Отмечается, что усадьба построена по оригинальному архитектурному дизайну. Стены выполнены из натурального сруба.

Костюшкин приезжал отдыхать на рязанскую землю со всей семьей. Единственным недостатком жилища, как отметили в публикации, певец считал дальнее расстояние от Москвы. Несмотря на это, к нему часто приезжали коллеги.

В подсобном помещении у Костюшкина стояло четыре больших холодильника, «он всегда готов организовать „вкусный“ прием». Дизайн винного погреба певец придумал вместе с женой.

Также в доме был тренажерный зал, небольшой автопарк с машинами премиум класса. Кроме того, в гараже стояли снегоходы.

На участке также предусмотрены зимняя и летняя зоны для барбекю, есть просторный зал для игры в бильярд.

Отмечается, что из-за рабочего графика певец не мог отдыхать в рязанском доме чаще, чем раз в три месяца.

Ранее стало известно, что в Константинове выставили на продажу усадьбу с вертолетной площадкой за 500 млн.