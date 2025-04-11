Стало известно, кому принадлежит усадьба с вертолетной площадкой в Константинове

Усадьба принадлежит российскому певцу Стасу Костюшкину. Артист купил ее вместе с братом в 2019 году. Всего в доме два этажа. Отмечается, что усадьба построена по оригинальному архитектурному дизайну. Стены выполнены из натурального сруба. Костюшкин приезжал отдыхать на рязанскую землю со всей семьей. Единственным недостатком жилища, как отметили в публикации, певец считал дальнее расстояние от Москвы. Несмотря на это, к нему часто приезжали коллеги.

Стало известно, кому принадлежит усадьба с вертолетной площадкой в Константинове. Соответствующая информация размещена на сайте wellnesso.ru.

Усадьба принадлежит российскому певцу Стасу Костюшкину. Артист купил ее вместе с братом в 2019 году.

Всего в доме два этажа. Отмечается, что усадьба построена по оригинальному архитектурному дизайну. Стены выполнены из натурального сруба.

Костюшкин приезжал отдыхать на рязанскую землю со всей семьей. Единственным недостатком жилища, как отметили в публикации, певец считал дальнее расстояние от Москвы. Несмотря на это, к нему часто приезжали коллеги.

В подсобном помещении у Костюшкина стояло четыре больших холодильника, «он всегда готов организовать „вкусный“ прием». Дизайн винного погреба певец придумал вместе с женой.

Также в доме был тренажерный зал, небольшой автопарк с машинами премиум класса. Кроме того, в гараже стояли снегоходы.

На участке также предусмотрены зимняя и летняя зоны для барбекю, есть просторный зал для игры в бильярд.

Отмечается, что из-за рабочего графика певец не мог отдыхать в рязанском доме чаще, чем раз в три месяца.

Ранее стало известно, что в Константинове выставили на продажу усадьбу с вертолетной площадкой за 500 млн.