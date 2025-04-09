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В Константинове выставили на продажу усадьбу с вертолетной площадкой за 500 млн
Общая площадь трехэтажного дома составляет 1329 квадратных метров, размер участка — 110 соток. Продавец отмечает, что дом и вспомогательные строения выполнены из сруба. «Вековые деревья, продуманный ландшафтный дизайн, великолепный вид на реку Оку. Не обошлось и без большого искусственного пруда и вертолетной площадки для удобства прибытия. Отличное место для отдыха вдали от шумных дорог и городской суеты!» — сказано в объявлении. На территории усадьбы располагаются русская баня с купелью, джакузи, сауна и хамам, тренажерный зал с массажной комнатой и солярием, зона отдыха с домашним кинотеатром, спортивный ринг и тир.

В Константинове выставили на продажу деревянную усадьбу с вертолетной площадкой и прудом за 500 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовали на сайте Avito.

Общая площадь трехэтажного дома составляет 1329 квадратных метров, размер участка — 110 соток. Продавец отмечает, что дом и вспомогательные строения выполнены из сруба.

«Вековые деревья, продуманный ландшафтный дизайн, великолепный вид на реку Оку. Не обошлось и без большого искусственного пруда и вертолетной площадки для удобства прибытия. Отличное место для отдыха вдали от шумных дорог и городской суеты!» — сказано в объявлении.

На территории усадьбы располагаются русская баня с купелью, джакузи, сауна и хамам, тренажерный зал с массажной комнатой и солярием, зона отдыха с домашним кинотеатром, спортивный ринг и тир.

Ранее в Рязани выставили на продажу «резиденцию» за 110 миллионов рублей по адресу улица Гагарина, дом № 34.