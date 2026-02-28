Рязань
В мэрии рассказали о ликвидации последствий обрушения крыши в Рязани
Отопление в двухэтажном многоквартирном доме № 4 на улице Предзаводской в микрорайоне Строитель восстановили в районе двух часов дня.

Крышу разобрали и временно перекрыли, чтоб не попадали осадки, уточнили в мэрии. К ремонту службы приступят в понедельник, 2 марта.

Напомним, на окраине Рязани под тяжестью снега частично обрушилась крыша дома. Сообщалось, что здание признали аварийным в 2018 году.

На место выезжали городские спасатели, префект района и специалисты управления энергетики и ЖКХ для оценки ситуации.

Прокуратура начала проверку.