В мэрии рассказали о ликвидации последствий обрушения крыши в Рязани

Отопление в двухэтажном многоквартирном доме № 4 на улице Предзаводской в микрорайоне Строитель восстановили в районе двух часов дня. Крышу разобрали и временно перекрыли, чтоб не попадали осадки, уточнили в мэрии. К ремонту службы приступят в понедельник, 2 марта. Напомним, на окраине Рязани под тяжестью снега частично обрушилась крыша дома. Сообщалось, что здание признали аварийным в 2018 году. На место выезжали городские спасатели, префект района и специалисты управления энергетики и ЖКХ для оценки ситуации. Прокуратура начала проверку.

