Набережную Прони в Рязанской области благоустроят по концепции «Отражение реки»

На второй этап благоустройства набережной реки Проня в Новомичуринске выделили 102,54 млн рублей. Территория названа «Парк-берег», работы проходят на улице Строителей, участок площадью 3 500 га. По концепции «Отражение реки» демонтируют бетонные дорожки, расчистят территорию, выровняют поверхности, укрепят откосы и уложат покрытия для пешеходных и велодорожек, спортивных и игровых площадок, установят бортовые камни и деревянный настил. Обеспечат проезд для обслуживающего транспорта и пожарной техники. Подрядчик выполнит озеленение, установит скамейки, урны, гамаки, теннисные столы, качели, велопарковки, волейбольные стойки, природные камни и уличное освещение. Завершение работ запланировано на 15 августа 2026 года.

Общественная территория ранее получила название «Парк-берег». На работы по первому этапу в 2022 году уже выделили 79,8 млн рублей. Благоустройство в рамках реализации проекта выполняют в Новомичуринске на улице Строителей. Площадь участка — 3 500 га.

Согласно документам на второй этап, по концепции «Отражение реки» необходимо демонтировать бетонные дорожки и площадки, расчистить территорию от кустарников и мелколесья, выполнить земляные работы, валку деревьев диаметром более 30 см и корчевку пней. После чего подрядчик должен выровнять поверхности, укрепить откосы, уложить покрытие пешеходных зон и велодорожек, спортивных и игровых площадок, установить бортовые камни, а также обустроить деревянный настил.

При этом необходимо предусмотреть возможность проезда обслуживающего транспорта и пожарной техники на благоустроенной территории.

Подрядчик также выполнит озеленение общественного пространства: подготовит почву, высадит газон, деревья, кустарники. На территории установят скамейки, урны, гамаки, теннисные столы, качели, велопарковки, волейбольные стойки с сеткой, природные камни и элементы уличного освещения.

Благоустройство завершат до 15 августа 2026 года.

Заказчиком выступила администрация Новомичуринского городского поселения.

