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Музей истории города под открытым небом построят в Новомичуринске
«Работаем над проектом входной группы на набережной и созданием музея истории города под открытым небом. Будем делать на участке, который в этом году стал победителем в голосовании по отбору общественных территории», — отметила глава района. Также она уточнила, что в ходе работы над созданием пешеходного маршрута в Новомичуринске уже благоустроили два общественных пространства, расширили центральную улицу города, установили освещение. Кроме того, работы проводились на участке территории набережной.

В Новомичуринске построят музей истории города под открытым небом. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 8 июля, сообщила глава администрации Пронского района Ольга Финякина.

«Работаем над проектом входной группы на набережной и созданием музея истории города под открытым небом. Будем делать на участке, который в этом году стал победителем в голосовании по отбору общественных территории», — отметила глава района.

Также Финякина уточнила, что в ходе работы над созданием пешеходного маршрута в Новомичуринске уже благоустроили два общественных пространства, расширили центральную улицу города, установили освещение. Кроме того, работы проводились на участке территории набережной.

Финякина напомнила, что в районе реализуется проект «Пронский берег». Создание глэмпинг-парка выполняется при поддержке инвестора, который вложил в строительство 150 миллионов рублей.

Ранее губернатор Павел Малков сообщил, что Рязанская область получит 21 миллион 804 тысячи рублей на развитие туризма. Средства направят в качестве господдержки инвестиционного проекта «Пронский берег». За счет субсидии в 2027 года в глэмпинг-парке откроют домики для размещения туристов.

Фото: страница Ольги Финякиной ВКонтакте.