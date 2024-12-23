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Корпорация развития возьмет на сопровождение проект глэмпинг-парка «Пронский берег»

В ходе рабочей поездки в глэмпинг-парк, расположенный на берегу реки Проня в Пронском районе, руководство Корпорации развития региона выразило готовность поддержать реализацию второй очереди этого туристического инвестпроекта.

К созданию глэмпинга инвестор приступил в 2024 году, когда его инициатива получила федеральное финансирование в размере около 35 млн рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Руководитель проекта Роман Смирнов провел для гендиректора АО «Корпорация развития Рязанской области» Вячеслава Несина экскурсию по территории глэмпинг-парка. На сегодняшний день «Пронский берег» — это шесть домиков с индивидуальными зонами отдыха, беседки на берегу реки, детская площадка, обустроенный песчаный пляж, мангальная зона и кэмпинг.

Общий объем инвестиций в строительство глэмпинг-парка составляет 150 млн рублей. Из них 50 млн рублей инвестор вложил в строительство объектов первой очереди, оставшуюся часть — направит на реализацию второй очереди. Так, в следующем году планируется расширить номерной фонд, построить причалы и понтоны, завершить обустройство пляжа и вейк-парка. Для этого требуется расширение территории глэмпинг-парка, и инвестор намерен обратиться к губернатору Рязанской области с заявлением о предоставлении в аренду участка необходимой площади.