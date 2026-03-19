Завершена разработка проекта реконструкции кинотеатра «Октябрь» в Рязани

В 2025 году на проектирование выделено 7,5 млн рублей, освоено 1,1 млн рублей. Оплата проектно-сметной документации возможна только после получения положительного заключения экспертизы, поэтому расчеты с подрядчиком запланированы на 2026 год. Сейчас документация проходит государственную экспертизу, подчеркнули на заседании.

Проектная документация «Реконструкция кинотеатра „Октябрь“» разработана в полном объеме. Об этом сообщили в отчете управления капитального строительства на заседании градостроительного комитета гордумы.

Напомним, в начале декабря 2025 года в мэрии отмечали, что «на текущий момент проектная документация в силу объективных причин до конца не разработана».

Планируется, что после реконструкции кинозал на 450 мест превратится в многофункциональный концертный зал с современной акустикой и возможностью показа фильмов. За сценой предусмотрены четыре гримерные, две костюмерные, две кладовые и два реквизиторских помещения.