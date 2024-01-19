В Рязани на разработку проекта реконструкции кинотеатра «Октябрь» выделили 9,9 миллиона рублей

Заказчик — управление капстроительства администрации Рязани

В Рязани объявили тендер на разработку проектной документации кинотеатра «Октябрь» на 9,9 миллиона рублей. Информацию разместили на сайте Госзакупок.

Заказчик — управление капстроительства администрации Рязани. Начальная цена контракта составляет девять миллионов 989 тысяч 400 рублей. Деньги выделили из городского бюджета.

В документах указано, что проект должен предусмотреть сохранение и превращение кинозала на 450 мест в многофункциональный концертный зал с акустикой и функцией показа фильмов. Также за сценой появятся четыре гримерные, две костюмерные, две кладовые и два реквизиторских помещения.

Кроме того, отмечается, что в помещении устроят кинозал на 50 мест, где будут показывать пленочные фильмы, и танцевальный зал вместимостью на 200 человек. Также планируют реконструировать фонтан и благоустроить территорию.

Согласно документации, после реконструкции в помещении должны появиться кафе на 20 мест с кухней, кассы, ресепшен, зоны ожидания, пространство для выставок, два гардероба на 600 человек, многофункциональное помещение на 100 человек (коворкинг, конференц-зал, зона отдыха), три хореографических класса с раздевалками и душевыми, три хоровые и четыре вокальные комнаты для репетиций, студии звукозаписи и видеомонтажа, три театральные репетиционные комнаты, семь помещений для клубов и кружков.

Проект разработки проектной документации должны предоставить до 3 июня 2024 года, а рабочей документации — до 5 августа 2024 года.

Ранее в мэрии сообщали, что здание кинотеатра «Октябрь» реконструируют. Позже администрация представила проект.