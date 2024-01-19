Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
Сбт, 20
-5°
Вск, 21
-14°
ЦБ USD 88.59 -0.07 20/01
ЦБ EUR 96.38 -0.21 20/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
2 120
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
5 158
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
9 742
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
11 628
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани на разработку проекта реконструкции кинотеатра «Октябрь» выделили 9,9 миллиона рублей
Заказчик — управление капстроительства администрации Рязани

В Рязани объявили тендер на разработку проектной документации кинотеатра «Октябрь» на 9,9 миллиона рублей. Информацию разместили на сайте Госзакупок.

Заказчик — управление капстроительства администрации Рязани. Начальная цена контракта составляет девять миллионов 989 тысяч 400 рублей. Деньги выделили из городского бюджета.

В документах указано, что проект должен предусмотреть сохранение и превращение кинозала на 450 мест в многофункциональный концертный зал с акустикой и функцией показа фильмов. Также за сценой появятся четыре гримерные, две костюмерные, две кладовые и два реквизиторских помещения.

Кроме того, отмечается, что в помещении устроят кинозал на 50 мест, где будут показывать пленочные фильмы, и танцевальный зал вместимостью на 200 человек. Также планируют реконструировать фонтан и благоустроить территорию.

Согласно документации, после реконструкции в помещении должны появиться кафе на 20 мест с кухней, кассы, ресепшен, зоны ожидания, пространство для выставок, два гардероба на 600 человек, многофункциональное помещение на 100 человек (коворкинг, конференц-зал, зона отдыха), три хореографических класса с раздевалками и душевыми, три хоровые и четыре вокальные комнаты для репетиций, студии звукозаписи и видеомонтажа, три театральные репетиционные комнаты, семь помещений для клубов и кружков.

Проект разработки проектной документации должны предоставить до 3 июня 2024 года, а рабочей документации — до 5 августа 2024 года.

Ранее в мэрии сообщали, что здание кинотеатра «Октябрь» реконструируют. Позже администрация представила проект.