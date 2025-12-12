Здание кинотеатра «Октябрь» в Рязани отремонтируют в 2029 году

«На текущий момент проектная документация в силу объективных причин до конца не разработана», — отметили в мэрии. Также сообщили, что реализация проекта возможна только при условии финансирования из средств федерального или областного бюджета. Ориентировочные сроки начала реконструкции — 2028-2029 годы.

Здание кинотеатра «Октябрь» в Рязани ориентировочно отремонтируют в 2028—2029 годах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в горадминистрации 12 декабря.

«На текущий момент проектная документация в силу объективных причин до конца не разработана», — отметили в мэрии.

Также сообщили, что реализация проекта возможна только при условии финансирования из средств федерального или областного бюджета. Ориентировочные сроки начала реконструкции — 2028-2029 годы.

«Комплексный ремонт не проходил в нем ни разу, и сегодня он в печальном состоянии», — сказал губернатор Павел Малков в ходе своего прямого эфира.

Он также сообщил, что экспертиза по проекту будет готова в 2026 году.

Напомним, в проекте за 10 миллионов рублей должны предусмотреть сохранение и превращение кинозала на 450 мест в многофункциональный концертный зал с акустикой и функцией показа фильмов. Также за сценой появятся четыре гримерные, две костюмерные, две кладовые и два реквизиторских помещения.

Планировалось, что весь 2024 год будут проводить обследование здания и делать проектно-сметную документацию.

Рязанцы еще тогда были обеспокоены, что кинотеатр «Октябрь» может «не дожить» до реставрации.