Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
ЦБ USD 79.34 1.44 12/12
ЦБ EUR 92.94 1.56 12/12
Нал. USD 81.00 / 80.50 12/12 13:05
Нал. EUR 94.00 / 94.61 12/12 13:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 772
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 660
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 379
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 141
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Здание кинотеатра «Октябрь» в Рязани отремонтируют в 2029 году
«На текущий момент проектная документация в силу объективных причин до конца не разработана», — отметили в мэрии. Также сообщили, что реализация проекта возможна только при условии финансирования из средств федерального или областного бюджета. Ориентировочные сроки начала реконструкции — 2028-2029 годы.

Здание кинотеатра «Октябрь» в Рязани ориентировочно отремонтируют в 2028—2029 годах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в горадминистрации 12 декабря.

«На текущий момент проектная документация в силу объективных причин до конца не разработана», — отметили в мэрии.

Также сообщили, что реализация проекта возможна только при условии финансирования из средств федерального или областного бюджета. Ориентировочные сроки начала реконструкции — 2028-2029 годы.

«Комплексный ремонт не проходил в нем ни разу, и сегодня он в печальном состоянии», — сказал губернатор Павел Малков в ходе своего прямого эфира.

Он также сообщил, что экспертиза по проекту будет готова в 2026 году.

Напомним, в проекте за 10 миллионов рублей должны предусмотреть сохранение и превращение кинозала на 450 мест в многофункциональный концертный зал с акустикой и функцией показа фильмов. Также за сценой появятся четыре гримерные, две костюмерные, две кладовые и два реквизиторских помещения.

Планировалось, что весь 2024 год будут проводить обследование здания и делать проектно-сметную документацию.

Рязанцы еще тогда были обеспокоены, что кинотеатр «Октябрь» может «не дожить» до реставрации.