Рязанцам рассказали о работах по благоустройству в ЦПКиО

В ЦПКиО продолжают работы по благоустройству. Об этом сообщили 19 марта в пресс-службе горадминистрации.
Как отметили в мэрии, на данный момент в ЦПКиО вырыт котлован под детскую площадку, проложены коммуникации для водоотведения. Завершается санитарная очистка территории: удаляют сорную поросль, американский клен, сухие и больные деревья. Здоровые растения ограждают коробами для защиты.
В мэрии напомнили, что на участке площадью 1800 квадратных метров появится разноуровневая игровая зона с горками, качелями, элементами для игр с водой и песком. Оборудование изготовят из экологичных материалов в концепции животного мира.
Дополнительно обустроят зону фуд‑кортов, прокат велосипедов, туалеты. Кроме того, обновят площадку для выгула собак. В парке появятся скамейки, светодиодные фонари, декоративная подсветка деревьев и новые растения.
Ранее опубликовали схему благоустройства ЦПКиО в Рязани.