Митрополит Никодим назначен главой Рязанской епархии

«Преосвященным Рязанским и Михайловским, главой Рязанской митрополии, быть Преосвященному митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесенные труды», — говорится в сообщении.

Митрополит Никодим возглавит Рязанскую епархию. Об этом сообщили на официальном сайте Московского патриархата.

«Преосвященным Рязанским и Михайловским, главой Рязанской митрополии, быть Преосвященному митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесенные труды», — говорится в сообщении.

Известно, что Митрополит Никодим (Юрий Валерьевич Чибисов) родился 30 декабря 1969 года в Павловском Посаде, посещал храм Вознесения Господня. С 1990 года восстанавливал Покровско-Васильевский храм, учился в Московской духовной семинарии и Саратовской духовной семинарии, где был проректором по воспитательной работе. В 1997 году принял монашеский постриг, в 1998 году рукоположен в иеромонаха. Служил в Москве и Саратове, в 2000 году окончил Московскую духовную академию. В 2007 году избран епископом Шатурским, управлял разными епархиями, включая Челябинскую, где возведен в сан митрополита в 2014 году. С 2018 года управлял Новосибирской епархией и Новосибирской духовной семинарией. В 2026 году освобожден от управления Новосибирской епархией и назначен митрополитом Рязанским и Михайловским.

Ранее Митрополита Марка освободили от управления Рязанской епархией.

Фото: Д. Донец / nskmi.ru.