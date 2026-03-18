21 марта митрополит Марк проведет прощальную службу в рязанском храме

Отмечается, что литургия состоится в 07:30 в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» в Рязани. Напомним, митрополита Марка освободили от управления Рязанской епархией 12 марта. Он занимал пост главы с 2015 года. На смену ему придет придет митрополит Никодим.