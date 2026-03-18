Депутата Свинцова исключили из ЛДПР

Президиум Высшего совета ЛДПР 18 марта исключил из партии зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова. Об этом сообщила пресс-секретарь лидера партии Элеонора Кавшар, информацию также опубликовали в Telegram-канале фракции.

По словам Кавшар, причиной стали действия Свинцова, которые, по оценке партии, нанесли ущерб репутации ЛДПР. Она добавила, что на депутата поступали массовые жалобы от россиян, а региональные отделения также требовали его исключения.

Ранее Андрей Свинцов не раз выступал с резонансными заявлениями, в том числе о возможных блокировках мессенджеров. Как утверждает пресс-служба партии, из-за этого он уже получал предупреждения от руководства.

Фото: пресс-служба Госдумы.